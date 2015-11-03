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Notizie Ofi Creta Fiorentina

Quarta si perde il marcatore e l'Ofi Creta pareggia sul finale, per la Fiorentina è pareggio per 1-1

12 agosto 2023 22:12

Ufficiale: Amichevoli contro Sestri Levante ed Ofi Creta saranno al Franchi. Tifosi presenti

04 agosto 2023 17:53

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