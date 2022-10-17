Quarta: "Non siamo partiti bene. Ma con l'atteggiamento del secondo tempo possiamo fare bene con l'Inter"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale viola, il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha parlato al canale ufficiale dopo l’1-1 contro il Lecce: “Dobbiamo riposare e recuperare per...

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale viola, il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha parlato al canale ufficiale dopo l’1-1 contro il Lecce: “Dobbiamo riposare e recuperare per la gara di sabato contro una squadra importante. Se partiamo con l’atteggiamento del secondo tempo faremo bene. Nel primo tempo non siamo partiti bene, nella ripresa siamo usciti con un altro atteggiamento. Il gol potevamo evitarlo. Loro sanno che i lanci lunghi sono la nostra debolezza, ma ci siamo preparati per quello. Dobbiamo essere bravi noi difensori”.

PARATA DI FALCONE “Ho visto che potevo calciare e l’ho fatto: è partita bene la palla, ma lui era lì e ha fatto una grande parata”.

CHIUSURA PRIMO TEMPO “E’ una virtù che ho quella di temporeggiare, ho visto che si era allungato la palla e sono entrato in scivolata salvando quello che probabilmente sarebbe potuto essere un gol”.

SPOGLIATOIO. “Sappiamo che questo non ci basta. Con l’Inter sarà difficile, ma con l’atteggiamento del secondo tempo possiamo far bene. Dobbiamo essere più cattivi, fare meglio e non prendere tutte le partite un gol”.