Quarta illude, Barrow e Arnautovic la ribaltano. La Fiorentina cade al Dall’Ara, il Bologna vince 2-1

Al 19’ Kouamé la mette dietro per Bonaventura che dopo un’ottima finta a mettere a sedere il giocatore rossoblù va alla conclusione che finisce alta. Al 24’ incornata di Martinez Quarta, Skorupski si salva con la collaborazione della traversa. Al 32’ Barrow va al tiro dalla distanza, trova una deviazione, palla in angolo. Al 36’ Arnautovic scappa da Martinez Quarta, Terracciano bravo a sventare il pericolo. Al 44’ Dodò costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio, il giocatore dopo un passaggio è inciampato probabilmente su una zolla. Al 45′ altro cambio per la Fiorentina, Sottil ha sentito tirare dopo uno scatto, al suo posto Saponara.

Al 50’ dribbling in area di Kouamé, prova il tiro ma i difensori salvano. Al 54’ cross dentro di Saponara, zampata vincente di Martinez Quarta che firma l’1-0 per i viola. Al 59’ sbaglia il controllo Igor, Barrow batte Terracciano e firma l’1-1. Al 62’ il Bologna la ribalta, sbagliano i giocatori della Fiorentina, Arnautovic in gol. Al 68’ Arnautovic prova il colpo del 3-1 salva Terracciano. All’82’ gran tiro di Barrow dalla distanza. Al 97′ espulso Igor per somma di ammonizioni, Fiorentina in 10 uomini. Bologna-Fiorentina termina 2-1.

LEGGI ANCHE, BARONE: “I FISCHI FANNO PARTE DEL GIOCO, DOBBIAMO TRASFORMARLI IN APPLAUSI TORNANDO A VINCERE”