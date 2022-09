Barone: “I fischi fanno parte del gioco, dobbiamo trasformarli in applausi tornando a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Bolgona, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così presentato la sfida del dall’Ara:

Le recenti critiche dimostrano che avete alzato l’asticella?

“Abbiamo accolto quello che è successi con il Riga in casa, ma oggi in 2000 sono venuti a sostenerci. Lavoriamo sui dettagli, ringraziamo il sostegno alla squadra e dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo fare gol per portare a casa punti”.

Ci siete rimasti male per i fischi?

“Fa parte del gioco. E’ importante tornare a prendere gli applausi, con i risultati e non solo con le prestazioni. Proseguendo con l’identità dell’anno scorso, arriveranno i tre punti”.

Segnate troppo poco per quanto create.

“Stiamo passando un periodo delicato, ma non è che i nostri giocatori non sappiano segnare. Stiamo lavorando sui movimenti, individuali e di squadra, e oggi siamo consapevoli che oggi dobbiamo fare una buona partita e soprattutto fare risultato”.