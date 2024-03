Quanti rimpianti per la Fiorentina! La Roma fa 2-2 al 95′ con Llorente. Biraghi sbaglia il rigore del 3-1

Il primo squillo è della Roma ed arriva al 5’ quando Lukaku impegna Terracciano che riesce a chiudere sulla rasoiata del belga. Al 6’ ammonito Mancini per fallo tattico su Sottil. All’8’ squillo Fiorentina con Nico Gonzalez per Bonaventura che per pochissimo non riesce ad arrivare alla conclusione insidiosa. Al 13’ altro fallo dell’ammonito Mancini su Sottil, il Franchi rumoreggia poiché vorrebbe il secondo giallo ma Massa lo grazia. Al 17’ Dybala ci prova dalla distanza ma senza trovare lo specchio della porta. Al 18’ la Fiorentina passa in vantaggio. Angolo di Biraghi, spizzata di Nico Gonzalez e incornata vincente di Ranieri, Svilar può solo guardare. Al 20’ ottima chiusura in angolo di Mandragora su Aouar. Al 23’ schema su punizione della Fiorentina, Mandragora arriva alla conclusione e sfiora il 2-0. Un minuto più tardi ancora Fiorentina con Belotti, Svilar chiude il primo palo. Al 27’ ancora Mancini protagonista, stavolta su Belotti, ancora proteste dagli spalti del Franchi ma Massa non estrae il secondo giallo. Al 31’ si fa vedere ancora Belotti, tiro ma Ndicka copre in corner. Al 33’ De Rossi decide di far uscire Mancini, per non rischiare di restare in 10, al suo posto Huijsen. Al 34’ pericolo per la Fiorentina, Aouar si presenta in area ma non trova il tiro a giro giusto. Al 35’ ancora Fiorentina, Sottil sfiora il 2-0. Al 37’ ammonito Paredes che sbraccia troppo su Mandragora. Al 38’ salvataggio sulla linea di Paredes, Belotti svetta sul secondo palo, la palla resta lì e prova d’esterno sinistro. Al 40’ chiude Ndicka sul tiro velenoso di Bonaventura. Al 45’ ammonito Huijsen, scatenato ed immancabile oggi Sottil.

Al 57’ ammonito Bonaventura che rifila un calcetto a Paredes, salta l’Atalanta. Al 58’ la Roma acciuffa il pareggio, Ranieri devia il pallone, incornata vincente di Aouar. Al 65’ Milenkovic arriva in ritardo, giallo. Al 68’ ammonito Ndicka per fallo su Belotti. Al 69’ lampo della Fiorentina, Biraghi crossa dentro, sponda di Belotti, Mandragora fa 2-1 per i viola. Al 72’ fuori Dybala e El Shaarawy dentro Baldanzi e Zalewski. Al 76’ ammonito Baldanzi per fallo su Bonaventura che stava ripartendo. Al 78’ fuori Sottil, dentro Duncan nella Fiorentina. Al 78’ calcio di rigore per la Fiorentina, Paredes si fa aggirare da Beloyyo e poi lo trattiene. Nella Roma fuori Paredes e Angelino per Pellegrini e Spinazzola. All’80’ Biraghi si fa parare il calcio di rigore da Svilar. Al 91’ triplice cambio per la Fiorentina, fuori Belotti e dentro Nzola, fuori Lopez dentro Arthur, fuori Mandragora dentro Barak. Al 95’ Llorente firma il 2-2.