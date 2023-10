Quando sarà aperto il Viola Park? Per ora solo nelle partite della Fiorentina Primavera e Women’s

Tanti sono i tifosi viola che sono ansiosi di vedere da vicino il Viola Park, ci sono tifosi pronti a mettersi in viaggio anche dalle loro città lontane per vedere il grande e meraviglioso centro sportivo della Fiorentina situato a Bagno a Ripoli. Per il momento però, non è possibile entrare liberamente nel corso della settimana per gustarsi gli angoli del Viola Park, a meno che non siano in programma delle partite della Fiorentina Primavera e della Fiorentina femminile.

Quando sarà nuovamente aperto per i tifosi? I prossimi due appuntamenti nel quale sarà possibile l’accesso al Viola Park, pagando il biglietto, sarà in occasione di Fiorentina-Lazio del campionato primavera in programma sabato 21 ottobre e Fiorentina-Juventus del campionato femminile, previsto alle ore 15 di domenica 22 ottobre. Con la partita tra Fiorentina ed Empoli, prevista per lunedi al Franchi di Firenze, è possibile gustarsi questi due giorni all’interno del Viola Park sia per conoscere il centro sportivo e sia per star vicino a queste due squadre viola.

