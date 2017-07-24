Quando Bernardeschi diceva: "Non posso andare alla Juventus dopo undici anni a Firenze. Prima di me viene la Fiorentina"

La figuraccia di Federico Bernardeschi, prima diceva: "Voglio diventare un simbolo per i colori viola" ma alla prima occasione ha scelto la Juventus

Da oggi Federico Bernardeschi è ufficialmente un giocatore della Juventus. È arrivata la comunicazione di entrambe le società.

Solo pochi mesi fa però lo stesso Bernardeschi, nato a cresciuto calcisticamente nella Fiorentina diceva "Sarebbe stato difficile per me andare alla Juventus dopo undici anni di settore giovanile viola. Spero di diventare un simbolo per questi colori, per me viene prima la Fiorentina e poi Bernardeschi" una frase poi ripresa anche dalla Lega Calcio e riportata anche nella propria pagina ufficiale.

Peccato che alla prima occasione utile il talento di Carrara abbia abbandonato la Fiorentina senza alcuno scrupolo. Non una bella figura per Bernardeschi che da oggi è ufficialmente bianconero