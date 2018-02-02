Quando Batistuta si fece aprire il campo per allenarsi da solo. Ranieri: "Fiorentina l'amore più grande"

Riportiamo, nella settimana del compleanno di Gabriel Omar Batistuta, un bel ricordo dell'allora suo allenatore Claudio Ranieri, postato sulla pagina 999 cose che un fiorentino ricorderà per sempre: "...

Riportiamo, nella settimana del compleanno di Gabriel Omar Batistuta, un bel ricordo dell'allora suo allenatore Claudio Ranieri, postato sulla pagina 999 cose che un fiorentino ricorderà per sempre: "Era il 1996 e stavamo facendo allenamento, dallo spogliatoio uscì il mio preparatore atletico e chiamò Bati, dicendogli che stava per nascere suo figlio. Io gli dissi: "Vai Gabriel, raggiungi tuo figlio, prenditi un giorno di riposo". Lui mi rispose: "No mister, manca poco alla fine, finisco la seduta è vado subito". Risposi: "Ok come vuoi, ma domani stai con tua moglie, non preoccuparti". Il giorno dopo arrivai alle 9.00 per l'allenamento e trovai la borsa di Batistuta e le sue cose al campo. Dissi al custode: "Ma Gabriel è stato qui?" Mi rispose: "Si mister è venuto alle 8.00 e si è allenato da solo per circa un'ora" Era un prefessionista esemplare, dava tutto se stesso per la maglia viola. Credo che dopo Irina ed il Boca, il suo amore piu grande sia stato la Fiorentina".