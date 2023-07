QS, Interesse da Europa ed Arabia per Amrabat ma nessuna offerta: Commisso abbassa il prezzo?

Traffico in mediana per quanto riguarda la Fiorentina. Oltre ad essere vicini all’arrivo di Arthur, i viola stanno aspettando notizie per quanto riguarda Sofyan Amrabat.

Secondo quanto riporta QS, sono arrivati interessamenti per l’ex centrocampista del Verona sia dall’Europa (Manchester United e Atletico Madrid) che dall’Arabia Saudita. Nessun club, però, arriva alla cifra richiesta da Commisso ovvero 28 milioni di euro. Da capire se, con il passare delle settimane, il patron viola decida di abbassare la sua richiesta pur di ricavare una discreta cifra da reinvestire sul mercato.

DOMINGUEZ TRATTATIVA SEPARATA DA ARTHUR: CONTINUA L’INTERESSE VIOLA