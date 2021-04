Il centrocampista cileno della Fiorentina, Erick Pulgar, salterà per somma di ammonizioni la prossima partita di domenica 11 aprile alle ore 20:45 contro l’Atalanta di mister Gasperini. Oltre a lui anche l’esterno francese Franck Ribery non ci sarà per l’espulsione rimediata nella gara di oggi con il Genoa per il duro fallo sul terzino Zappacosta.