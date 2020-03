Queste alcune delle parole rilasciate ai canali ufficiali della Nazionale cilena da Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina: “In viola gioco con continuità e credo di dimostrare sempre più il mio valore. Iachini da quando è arrivato mi ha messo come mediano, questo è il mio ruolo preferito. Come vivo la quarantena? Sono in casa e mi alleno con i programmi che mi indica il club e la Nazionale. Mi rilasso ascoltando musica, spero che si possa tornare presto alla normalità”.