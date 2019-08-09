Pulgar: "Ho scelto il numero 7, della Fiorentina mi ha convinto il progetto. Pizarro e Badelj..."

Erick Pulgar è stato presentato oggi in conferenza stampa al Franchi, queste le sue parole:“Non ho sentito Pizarro, ma questa trattativa la sapevo da tempo. Abbiamo scelto insieme, con questo nuovo pr...

Erick Pulgar è stato presentato oggi in conferenza stampa al Franchi, queste le sue parole:

“Non ho sentito Pizarro, ma questa trattativa la sapevo da tempo. Abbiamo scelto insieme, con questo nuovo presidente e questo nuovo progetto sono troppo felice di essere qua. Non vedo l’ora di iniziare il campionato e giocare insieme ai miei compagni.

Ho caratteristiche simili a quelle di Badelj, voglio iniziare allenamenti ed imparare da calciatori come lui. Spero di portare comunque qualcosa alla squadra. Sono venuto già a visitare la città con la mia famiglia, ho solo voglia di lavorare e stare con la squadra.

La nazionale cilena e il Bologna mi hanno permesso di crescere tantissimo, giocare con campioni come Vidal e Aranguiz ti aiuta moltissimo.

Della Fiorentina mi ha convinto il progetto. Il mio punto di forza è quello di riuscire a dare equilibrio alla squadra, ma sono qua per migliorare giorno per giorno ogni piccolo dettaglio. Il numero? Ha scelto la 7"

Foto: Stefano Borgi