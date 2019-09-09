Pulgar: "Durante il trasferimento in viola avevo un'ansia tremenda. Con Badelj e Castrovilli mi trovo benissimo"

Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al centrocampista Erick Pulgar: "Quando ho capito che la Fiorentina faceva sul serio per me avevo un'ansia tremenda, volevo sapere subito tutto. Co...

A cura di Redazione Labaroviola 09 settembre 2019 10:52

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