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Pulgar: "Durante il trasferimento in viola avevo un'ansia tremenda. Con Badelj e Castrovilli mi trovo benissimo"

Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al centrocampista Erick Pulgar: "Quando ho capito che la Fiorentina faceva sul serio per me avevo un'ansia tremenda, volevo sapere subito tutto. Co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2019 10:52
Pulgar: "Durante il trasferimento in viola avevo un'ansia tremenda. Con Badelj e Castrovilli mi trovo benissimo" -
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Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al centrocampista Erick Pulgar: "Quando ho capito che la Fiorentina faceva sul serio per me avevo un'ansia tremenda, volevo sapere subito tutto. Con Badelj e Castrovilli mi trovo benissimo, sembra di averci giocato da sempre. A centrocampo sono un jolly. Se c'è una battaglia in mezzo al campo io mi ci tuffo sempre. Se questo significa essere "cattivo" beh.. si lo sono ma sinceramente mi piace".

 

 

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