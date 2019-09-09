Pulgar: "Durante il trasferimento in viola avevo un'ansia tremenda. Con Badelj e Castrovilli mi trovo benissimo"
Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al centrocampista Erick Pulgar: "Quando ho capito che la Fiorentina faceva sul serio per me avevo un'ansia tremenda, volevo sapere subito tutto. Co...
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2019 10:52
Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al centrocampista Erick Pulgar: "Quando ho capito che la Fiorentina faceva sul serio per me avevo un'ansia tremenda, volevo sapere subito tutto. Con Badelj e Castrovilli mi trovo benissimo, sembra di averci giocato da sempre. A centrocampo sono un jolly. Se c'è una battaglia in mezzo al campo io mi ci tuffo sempre. Se questo significa essere "cattivo" beh.. si lo sono ma sinceramente mi piace".