Pruzzo: "Il Genoa è messo malissimo, se perde sabato contro la Fiorentina, De Rossi sarà esonerato"

Il tecnico ligure potrebbe lasciare la panchina in caso di sconfitta coi viola

ntervenuto ai microfoni di Lady Radio, il grande ex attaccante di Fiorentina e Genoa Roberto Pruzzo ha fatto il punto della situazione in vista dell'anticipo di sabato a Marassi, soffermandosi sulla crisi dei rossoblù, sul momento della Nazionale e sul rientro dal Sudamerica del giovane talento viola Franco Mastantuono.

La crisi del Genoa e la panchina di De Rossi

«Il Genoa è in evidente difficoltà e sta attraversando un momento davvero complicato. Ha mostrato lacune importanti sia nel reparto difensivo sia in fase realizzativa. Credo che De Rossi stia lottando con tutte le forze per raccogliere punti salvezza, ma una sconfitta sabato contro la Fiorentina potrebbe mettere seriamente a rischio la sua posizione».

L'Azzurro tra Nazionale maggiore e Under 21

«Sinceramente non mi aspettavo una scossa così rapida e immediata da parte della Nazionale. Roberto Mancini è stato molto bravo a toccare le corde giuste; forse la battuta d'arresto contro il Belgio è servita proprio ad accelerare questo cambio di passo. Al tempo stesso, guardo con enorme interesse al percorso dell'Under 21 di Baldini: spero possa fare bene, ci sono diversi profili giovani che hanno tutte le carte in regola per approdare a breve nella Nazionale maggiore».

La gestione di Mastantuono al rientro dall'Argentina

«Spetterà a mister Vanoli valutare attentamente le condizioni di Mastantuono una volta rientrato a Firenze, capendo se valga la pena schierarlo subito dall'inizio o gestirlo a gara in corso. Bisogna anche considerare che i voli transoceanici di oggi garantiscono un comfort diverso rispetto al passato e permettono di recuperare al meglio. Per questo non precluderei a prescindere un suo impiego dal primo minuto soltanto per il viaggio di rientro dall'Argentina».