Pruzzo critica Vanoli: "Non ha ancora messo in campo una squadra con un po' di logica, scelte sbagliate"
L'ex attaccante ha criticato il mister viola per il suo gioco
A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, esprimendo forte scetticismo ed evidenziando diverse criticità sull'attuale momento del club viola.
"L'impatto dei nuovi acquisti è stato nullo" In merito alle perplessità sollevate sull'operato del direttore sportivo, Pruzzo ha puntualizzato:
"Le contestazioni a Paratici? La sessione invernale di calciomercato non ha portato elementi capaci di garantire continuità di rendimento. Già allora è emersa la sensazione che si sia agito con eccessiva foga, chiudendo operazioni che sul campo non hanno dato alcun frutto e finendo unicamente per appesantire il monte ingaggi. La campagna acquisti estiva, poi, è stata caricata di troppe aspettative: considerando l'entità degli investimenti e i profili ingaggiati, il bilancio finale doveva essere ben diverso. La Fiorentina figura tra i club che hanno speso maggiormente, eppure i riscontri sul campo sono finora del tutto insoddisfacenti".
"Servono certezze, non solo promesse" L'ex bomber si è poi soffermato sulla gestione tecnica e sulla rosa:
"Siamo già al secondo avvicendamento in panchina: se il primo tecnico ha preferito farsi da parte fin da subito, Vanoli, dopo un mese e mezzo di lavoro, non è ancora riuscito a trovare la formula giusta per dare un assetto logico alla squadra. Restano forti dubbi su un organico ricco di talenti ma estremamente giovane, composto da ragazzi che al momento rappresentano solo delle buone promesse per il futuro".