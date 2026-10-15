Pruzzo critica Vanoli: "Non ha ancora messo in campo una squadra con un po' di logica, scelte sbagliate"

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, esprimendo forte scetticismo ed evidenziando diverse criticità sull'attuale momento del club viola.

"L'impatto dei nuovi acquisti è stato nullo" In merito alle perplessità sollevate sull'operato del direttore sportivo, Pruzzo ha puntualizzato:

"Le contestazioni a Paratici? La sessione invernale di calciomercato non ha portato elementi capaci di garantire continuità di rendimento. Già allora è emersa la sensazione che si sia agito con eccessiva foga, chiudendo operazioni che sul campo non hanno dato alcun frutto e finendo unicamente per appesantire il monte ingaggi. La campagna acquisti estiva, poi, è stata caricata di troppe aspettative: considerando l'entità degli investimenti e i profili ingaggiati, il bilancio finale doveva essere ben diverso. La Fiorentina figura tra i club che hanno speso maggiormente, eppure i riscontri sul campo sono finora del tutto insoddisfacenti".