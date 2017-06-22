Pruzzo: "Bernardeschi? Doveva essere decisivo per l'Italia, invece è sparito dal campo"

A Radio Radio parla l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, per commentare la debacle dell'unger 21 contro la Repubblica Ceca: “Fisicamente la Repubblica Ceca mi è sembrata superiore. Arrivavano prima s...

A Radio Radio parla l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, per commentare la debacle dell'unger 21 contro la Repubblica Ceca: “Fisicamente la Repubblica Ceca mi è sembrata superiore. Arrivavano prima sul pallone e vincevano sempre i contrasti. I fantasisti, i giocatori che dovevano fare la differenza, sono spariti. Da giocatori come Berardi e Bernardeschi ti devi aspettare una giocata, un assist o un gol decisivo. E invece hanno fatto una fatica terribile”