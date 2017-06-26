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Pruzzo: "Bernardeschi alla Juve? No, non è pronto. Deve migliorare ancora tanto..."

L'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, parla di Federico Bernardeschi a Radio Radio: "Bernardeschi alla Juve? Non credo che sia pronto, ha qualità ma deve migliorare tanto. Alle cifre che stanno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 12:28
Pruzzo: "Bernardeschi alla Juve? No, non è pronto. Deve migliorare ancora tanto..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, parla di Federico Bernardeschi a Radio Radio: "Bernardeschi alla Juve? Non credo che sia pronto, ha qualità ma deve migliorare tanto. Alle cifre che stanno uscendo è chiaro che la Fiorentina ci pensi, anche se i tifosi non faranno certo i salti di gioia nel vedere la cessione del numero dieci, di Kalinic e di Borja Valero".

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