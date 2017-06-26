Pruzzo: "Bernardeschi alla Juve? No, non è pronto. Deve migliorare ancora tanto..."
L'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, parla di Federico Bernardeschi a Radio Radio: "Bernardeschi alla Juve? Non credo che sia pronto, ha qualità ma deve migliorare tanto. Alle cifre che stanno...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 12:28
L'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, parla di Federico Bernardeschi a Radio Radio: "Bernardeschi alla Juve? Non credo che sia pronto, ha qualità ma deve migliorare tanto. Alle cifre che stanno uscendo è chiaro che la Fiorentina ci pensi, anche se i tifosi non faranno certo i salti di gioia nel vedere la cessione del numero dieci, di Kalinic e di Borja Valero".