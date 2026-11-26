Pruzzo attacca: "La Fiorentina perde perchè sbaglia sempre, nessuno impara dagli errori mai"

L'ex giocatore viola ha criticato l'atteggiamento della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha commentato il momento delicato della formazione gigliata, che nella giornata odierna ha avviato il ritiro al Viola Park per preparare la delicata trasferta salvezza di Udine, soffermandosi anche sulle possibili scelte offensive di Paolo Vanoli.

"Il ritiro è un segnale dovuto all'ambiente, ma chiudersi nello spogliatoio a dirsi le solite cose non serve"

Secondo Pruzzo, la decisione di isolare la squadra risponde più all'esigenza di mandare un messaggio all'esterno che a una reale utilità pratica, sottolineando come il gruppo abbia bisogno soprattutto di serenità:

"I ritiri già di per sé sono punitivi, quindi avrei cercato un 2 stelle in campagna per far pesare una situazione che non esiste. È però una cosa un po’ dovuta all’ambiente per dare il segnale che sei sul pezzo. In questo momento occorre avere tranquillità e capire, se ci si mette sempre in gruppo, chiusi nello spogliatoio, a dirsi le solite cose… è tempo perso."

"Non è solo questione di umiltà: la squadra non migliora e ripete gli stessi sbagli"

Commentando il richiamo all'umiltà lanciato da Vanoli nei giorni scorsi, l'ex centravanti ha spostato l'attenzione sui limiti strutturali e caratteriali mostrati finora in campo dai viola:

"Le parole di Vanoli sull’umiltà? Penso faccia parte dell’essere umano ma non deve diventare né debolezza né arroganza. Per vincere le partite servono grandi giocatori, gente che faccia gruppo ma con personalità, che in questo momento la squadra non dimostra di avere. Non credo si perdano partite perché manca umiltà, ma perché gli altri fanno sempre qualcosa di meglio e la Fiorentina non migliora, commettendo sempre i soliti errori."

Il ballottaggio in attacco per Udine tra Beto e Pellegrino

Infine, Pruzzo ha analizzato le opzioni a disposizione del tecnico per il reparto avanzato in vista dello scontro diretto contro i friulani, ipotizzando una staffetta tra i due centravanti: