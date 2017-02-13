"Pronto? Siamo la Fiorentina vorrebbe venire allo stadio per l'Europa League?"

L'iniziativa della società viola per convincere i tifoso per il ritorno di Europa League contro il Borussia

Il Corriere fiorentino racconta di come la società viola sta cercando di convincere i tifosi per il ritorno di Europa League

"Pronto? Qui è la Fiorentina, vorrebbe venire allo stadio?”. L’adunata viola verso la gara di ritorno contro il Borussia comincia al telefono. Per convincere i tifosi a essere allo stadio la società ha deciso di alzare la cornetta e chiamare tutti gli abbonati di campionato. E così, chi non aveva già comprato il mini abbonamento di Europa League, si è trovato a parlare con le segretarie della sede. La prelazione ha prodotto, come previsto, poche migliaia di tagliandi venduti. C’è bisogno di un’accelerata insomma, anche perché i tedeschi sono tosti e giocare il ritorno in casa è un vantaggio che va sfruttato. L’obiettivo della società è superare quota ventimila tifosi. Molto dipenderà dalla gara di andata di giovedì in Germania. Per la gara di andata al seguito della squadra si muoveranno oltre mille tifosi”.