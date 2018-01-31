Il programma di oggi, tra campo e mercato: Corvino e Freitas a Milano e doppio allenamento
Ore intense e cruciali per la Fiorentina. Dopo la batosta subita internamente, contro il Verona, ci si aspettano infatti gli ultimi colpi di coda sul mercato, con l'accoppiata Corvino-Freitas che lavo...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 10:09
Ore intense e cruciali per la Fiorentina. Dopo la batosta subita internamente, contro il Verona, ci si aspettano infatti gli ultimi colpi di coda sul mercato, con l'accoppiata Corvino-Freitas che lavora alacremente sul mercato. Intanto la squadra, agli ordini di Pioli, prosegue il suo lavoro sul campo: anche oggi è prevista una doppia seduta di allenamento, in programma alle 11 ed alle 15,30.