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Progetto giovani o progetto risparmio? Corvino spieghi la vera strategia viola ai tifosi...

La Repubblica oggi in edicola  fa un focus sulla gestione dei calciatori e del mercato della Fiorentina. I soldi non sono tanti, soprattutto a confronto con le grandi potenze, e allora bisogna aguzzar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2018 10:50
Progetto giovani o progetto risparmio? Corvino spieghi la vera strategia viola ai tifosi... -
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La Repubblica oggi in edicola  fa un focus sulla gestione dei calciatori e del mercato della Fiorentina. I soldi non sono tanti, soprattutto a confronto con le grandi potenze, e allora bisogna aguzzare l'ingegno e inventarsi qualcosa. Così sta facendo la Fiorentina, che ogni anno sforna un talento con un prezzo di mercato altissimo (prima Bernardeschi, adesso Chiesa): punta sui giovani. Però ci sono due modi di vedere il perché di questa strategia. Quello ottimista, che punta a costruire in casa i propri talenti attraverso il lavoro e la lungimiranza. E quella meno ottimista, cioè travestire la strategia con un marchio da sempre gradito ai tifosi.

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