7 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Probabili formazioni: Kean verso l’esclusione, ballottaggio a centrocampo tra Brescianini e Ndour. Riecco Gosens.

Radio

Probabili formazioni: Kean verso l’esclusione, ballottaggio a centrocampo tra Brescianini e Ndour. Riecco Gosens.

Redazione

7 Marzo · 19:21

Aggiornamento: 7 Marzo 2026 · 20:16

TAG:

FiorentinagosesKeanprobabili

Condividi:

di

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Kean non recupererà e non sarà convocato. Ballottaggio a centrocampo, mentre torna Gosens.

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la preparazione della Fiorentina alla gara di domani contro il Parma. Secondo quanto riportato da Radio Bruno la Fiorentina ha effettuato in settimana allenamenti improntati sul piano fisico. Per quanto riguarda gli infortunati preme molto la situazione di Moise Kean. Anche oggi l’attaccante italiano si è allenato a parte. Domani ci sarà un provino per testare la sua tibia, lui farà di tutto per esserci ma vediamo la decisione. Ma è molto difficile che possa recuperare ed essere convocato. Al suo pronto la Fiorentina punterebbe su Roberto Piccoli.

Dopodiché si parla di probabili formazioni. Data l’esclusione di Parisi per squalifica c’è da capire l’undici titolare di Vanoli, che sembrerebbe orientato a tornare al 4-3-3. Al posto del terzino ex Empoli giocherà Robin Gosens – con maschera protettiva al volto – mentre in porta è confermato De Gea. A destra torna Dodo dopo la squalifica, i centrali saranno Pongracic e Ranieri. Dunque ci sarebbe solo la panchina per Rugani. A centrocampo confermati Fagioli e Mandragora, c’è ballottaggio tra Brescianini e Ndour, con l’ex Atalanta che sembrerebbe in vantaggio. In attacco confermati Harrison e Gudmundsson, mentre come centravanti c’è da sciogliere il nodo Kean, altrimenti toccherà a Piccoli.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio