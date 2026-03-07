Probabili formazioni: Kean verso l’esclusione, ballottaggio a centrocampo tra Brescianini e Ndour. Riecco Gosens.

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la preparazione della Fiorentina alla gara di domani contro il Parma. Secondo quanto riportato da Radio Bruno la Fiorentina ha effettuato in settimana allenamenti improntati sul piano fisico. Per quanto riguarda gli infortunati preme molto la situazione di Moise Kean. Anche oggi l’attaccante italiano si è allenato a parte. Domani ci sarà un provino per testare la sua tibia, lui farà di tutto per esserci ma vediamo la decisione. Ma è molto difficile che possa recuperare ed essere convocato. Al suo pronto la Fiorentina punterebbe su Roberto Piccoli.

Dopodiché si parla di probabili formazioni. Data l’esclusione di Parisi per squalifica c’è da capire l’undici titolare di Vanoli, che sembrerebbe orientato a tornare al 4-3-3. Al posto del terzino ex Empoli giocherà Robin Gosens – con maschera protettiva al volto – mentre in porta è confermato De Gea. A destra torna Dodo dopo la squalifica, i centrali saranno Pongracic e Ranieri. Dunque ci sarebbe solo la panchina per Rugani. A centrocampo confermati Fagioli e Mandragora, c’è ballottaggio tra Brescianini e Ndour, con l’ex Atalanta che sembrerebbe in vantaggio. In attacco confermati Harrison e Gudmundsson, mentre come centravanti c’è da sciogliere il nodo Kean, altrimenti toccherà a Piccoli.