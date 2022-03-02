Probabile formazione: Terracciano in porta dal 1'. A centrocampo Castrovilli, Piatek in attacco

Italiano ha ancora qualche piccolo dubbio ma Castrovilli dovrebbe strappare un posto da titolare a centrocampo

Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, Terracciano in vantaggio su Dragowski, in difesa Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Bonaventura e Torreira poi Castrovilli. In attacco Gonzalez, Sottil e Piatek. Il polacco é in vantaggio su Cabral.

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