Probabile formazione: Terracciano in porta dal 1'. A centrocampo Castrovilli, Piatek in attacco
Italiano ha ancora qualche piccolo dubbio ma Castrovilli dovrebbe strappare un posto da titolare a centrocampo
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 10:09
Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, Terracciano in vantaggio su Dragowski, in difesa Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Bonaventura e Torreira poi Castrovilli. In attacco Gonzalez, Sottil e Piatek. Il polacco é in vantaggio su Cabral.
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