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Probabile formazione: Terracciano in porta dal 1'. A centrocampo Castrovilli, Piatek in attacco

Italiano ha ancora qualche piccolo dubbio ma Castrovilli dovrebbe strappare un posto da titolare a centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 10:09
Probabile formazione: Terracciano in porta dal 1'. A centrocampo Castrovilli, Piatek in attacco - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, Terracciano in vantaggio su Dragowski, in difesa Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Bonaventura e Torreira poi Castrovilli. In attacco Gonzalez, Sottil e Piatek. Il polacco é in vantaggio su Cabral. 

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