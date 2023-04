Probabile formazione: Quarta e Ranieri dal 1′, torna Amrabat. Chance per Jovic da titolare?

Certo, ignorare che ormai le priorità siano Coppa Italia e Conference sarebbe sbagliato, e nessuno lo nasconde. Anche per questo, e per il fatto che all’orizzonte ci sono altre settimane folli, al ritmo di una gara ogni tre giorni, con la doppia trasferta Salerno-Napoli alle porte prima del primo confronto col Basilea, oggi il mister si affiderà probabilmente ad un turnover

abbastanza spinto.

In difesa si rivedrà Ouarta (al posto di Milenkovic) mentre Igor (uscito malconcio dalla sfida con la Cremonese) potrebbe restare a riposo e lasciare spazio a Ranieri così come a sinistra non è da escludere una chance per Terzic. E se in mezzo tornerà Amrabat, tutto lascia pensare che dopo un periodo nel quale è stato chiamato agli straordinari per Madragora sia venuto il momento di tirare il fiato. In quel caso, largo a Castrovilli. E poi l’attacco e, chissà, una nuova occasione per Jovic. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

