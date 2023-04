Probabile formazione: Milenkovic torna dal 1’, Bonaventura trequartista. Sottil-Brekalo si giocano una maglia

Senza Amrabat (squalificato) si vedrà ancora una volta il Castrovilli mediano di San Siro, mentre in difesa Milenkovic dovrebbe far rifiatare Quarta. E l’attacco? Le certezze sono Bonaventura trequartista e Nico sulla destra, il grande dubbio però è a sinistra, dove Sottil e Brekalo si giocano la maglia. Tra i ballottaggi stavolta va inserito anche quello per il ruolo di centravanti, anche se togliere Cabral in questo momento non è facile. Tanti dubbi insomma, figli di trenta giorni mai visti, in cui la Fiorentina vuol continuare a correre. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

