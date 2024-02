Probabile formazione Lecce, D’Aversa recupera anche Banda ma dovrà fare a meno di Ramadani

La giornata di Serie A si apre al Via del Mare, con il Lecce che accoglie la Fiorentina. I giallorossi recuperano diversi calciatori dall’infermeria e dalla Coppa D’Africa. Nessun dubbio di formazione in difesa dove verrà confermato il recente blocco. A centrocampo, al fianco di Blin, vista la squalifica di Ramadani, e Kaba, Oudin e Rafia si giocano un posto. In attacco D’Aversa potrà schierare dal primo minuto sia Banda sia Almqvist: non accadeva da inizio novembre. Lo scrive Tuttomercatoweb

I CONVOCATI PER LA SFIDA CONTRO IL LECCE