Probabile formazione: Igor prova ad esserci dal 1’. Amrabat in regia, Bonaventura a destra 

Complici i tanti forfait, compresi quelli di Zurkowski e Sottil, buona parte delle scelte di formazione di Italiano per il match di stasera sembrano fatte: in difesa si rivedrà Martinez Quarta (e con lui Igor, su cui c’è comunque ottimismo) così come Biraghi mentre in mezzo potrebbe godere di un turno di riposo Barak, che sarà sostituito da Maleh. Intoccabili, per il resto, Amrabat in regia e Bonaventura nella mattonella di mezzala destra. In attacco due certezze e un dubbio: assai probabile l’impiego di Saponara e Cabral, mentre resiste il testa a testa tra Kouame (il favorito) e Ikoné. Lo scrive il Corriere dello Sport.

