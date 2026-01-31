31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:28

Probabile formazione Fiorentina: Vanoli ritrova Kean e Parisi, Fabbian e Brescianini titolari con Fagioli

31 Gennaio · 11:19

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 11:19

Secondo l’emittente televisivo Sky Sport la Fiorentina di Vanoli dovrebbe ritrovare diversi pezzi importanti per la partita di questa sera contro il Napoli. In porta confermatissima la presenza di capitan De Gea, confermato in toto anche la difesa composta da Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens. A centrocampo le prime novità, Fagioli sarà affiancato da Brescianini e Fabbian con Mandragora e Ndour verso la panchina. Davanti Vanoli ritrova due pedine importanti come Parisi e Moise Kean, sull’altra fascia sicuro del posto Albert Gudmundsson

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò; Comuzzo; Pongracic; Gosens; Fabbian; Fagioli; Brescianini; Gudmundsson; Kean; Parisi. (All. Paolo Vanoli)

