Probabile formazione Fiorentina: oggi provino per Terracciano. In avanti confermato Jovic

Terracciano c’è, ancora fuori Saponara: la rifinitura di ieri ha portato con sé queste due notizie, fissando così a cinque il conto degli assenti in casa viola per l’attesa e delicata partita dell’Olimpico contro la Roma. Il portiere campano sarà in campo, nonostante la ferita al ginocchio rimediata contro il Sassuolo, anche se servirà la conferma di un ulteriore provino: altrimenti, via libera a Gollini com’è stato contro la Sampdoria. le opzioni per la sfida ai giallorossi sono limitate e hanno portato alla scelta (obbligata) di Milenkovic e Igor nel mezzo con Dodo e Biraghi ai lati, e della coppia Amrabat-Duncan per le due fasi di gioco in mediana.

Rimane l’attacco, il reparto (fuori Cabral, Saponara e Sottil) dove la Fiorentina ha bisogno di una scossa e di concretezza che potrebbe arrivare da Nico Gonzalez, come dimostrano i gol (5) in stagione nel rapporto con i minuti (426), ma l’argentino è lontano dalla miglior condizione fisica e allora il compito spetterà ancora una volta a Jovic, sempre che il tecnico siciliano decida di puntare sul serbo, in difficoltà anche contro la Sampdoria ad essere parte integrante del gioco viola: l’alternativa è Kouame, che centravanti non è anche se a Italiano piace in quel ruolo, ma stasera, almeno in partenza, l’ivoriano sarà con Bonaventura e Ikoné nella linea a tre a supporto appunto di Jovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

