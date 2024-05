Probabile formazione Fiorentina: Kayode terzino, c’è Bonaventura. Castrovilli esterno 

Oggi alle 20:45 la Fiorentina di Italiano affronterà il Cagliari. L’Europa per la squadra gigliata passa anche dalla Sardegna. Ecco la probabile formazione gigliata per i maggiori quotidiani sportivi in edicola:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Ikonè, Beltran, Castrovilli; Belotti. All. Italiano

LEGGI ANCHE, LA REGGIANA SALUTA GORETTI