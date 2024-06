Nessuno avrebbe voluto giocare questo Atalanta-Fiorentina. Una gara di un’utilità davvero discutibile per la squadra viola, che non deve più chiedere nulla alla sua stagione e alla classifica. Senza parlare del motivo per cui la sfida di Bergamo è stata rinviata.

Ecco la probabile formazione dei gigliati:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Beltran, Castrovilli; Nzola