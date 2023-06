Probabile formazione: Castrovilli ko, Igor-Ranieri in ballottaggio. Jovic favorito su Cabral

Ultimo allenamento al centro sportivo Astori per la Fiorentina, un’ultima volta particolare perché nella mattinata di ieri la squadra è scesa in campo per la rifinitura in vista della finale di Conference League. Castrovilli non si è allenato insieme ai compagni. Il numero 10, come confermato in serata da Italiano, non andrà neanche in panchina a causa del problema fisico accusato nel finale di Sassuolo-Fiorentina. Per il resto, tranne Sirigu, tutti a disposizione di Italiano. Prima di iniziare l’allenamento il direttore generale Barone ha consegnato a Venuti una maglia celebrativa per le 100 presenze collezionate con la Fiorentina, tra gli applausi dei compagni. Anche ieri, nella rifinitura più importante dell’anno, il clima al centro sportivo era disteso.

Voglia di ridere e di scherzare da parte dei giocatori, che di certo avvertivano già l’avvicinarsi di un appuntamento con la storia ma che hanno nascosto la tensione nel migliore dei modi. Capitolo formazione: in porta ci sarà Terracciano, toccherà a lui difendere i pali viola. In difesa ci sono 3 giocatori sostanzialmente certi del posto: Dodo come terzino destro, capitan Biraghi come terzino sinistro e Milenkovic al centro della difesa. Resta da capire chi sarà l’altro difensore centrale, a fianco del serbo. Italiano dovrà scegliere uno tra Igor e Ranieri (al momento Quarta è più indietro nelle gerarchie). Il brasiliano è quello che potrebbe reggere meglio il duello fisico con Antonio ma Ranieri ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa. A centrocampo favoriti Amrabat e Mandragora, con Bonaventura che agirà qualche metro più avanti. Nessun dubbio su Nico Gonzalez, mentre sull’altro attaccante esterno qualche dubbio c’è ancora, Ikoné sembra favorito ma attenzione a Kouamé. Per quanto riguarda il centravanti, infine, Jovic è favorito su Cabral. Lo scrive La Nazione.

