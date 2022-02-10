Probabile formazione: Castrovilli in vantaggio su Maleh-Duncan. In attacco Piatek

Italiano ha ancora dei dubbi sulla formazione che scenderà in campo alle 18 contro l'Atalanta

Tra i pochi aspetti certi dell'undici iniziale che oggi pomeriggio affronterà l'Atalanta c'è la presenza di Terracciano. Sulla destra Odriozola rileverà Venuti e al centro si rivedrà Martinez Quarta in coppia con Milenkovic. Toccherà di nuovo a Bonaventura nella zolla della mezzala di destra oltre a Torreira nel suo ruolo di regista. Tante incertezze per l'ultima maglia sulla linea mediana, Castrovilli sembra in lieve vantaggio su Maleh e Duncan. Dal 1' Gonzalez, prima punta? Il bomber di Coppa è Piatek. Lo scrive La Nazione.

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