Primo summit di mercato: tra pacchi e buoni affari, per rinforzarsi peserà la parola di Pioli

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla necessità, per la dirigenza sportiva viola, di operare un primo summit di mercato. Pioli, Corvino, Freitas e Cognigni si riuniranno entro Natale per tra...

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla necessità, per la dirigenza sportiva viola, di operare un primo summit di mercato. Pioli, Corvino, Freitas e Cognigni si riuniranno entro Natale per tracciare le linee guida da seguire a gennaio, con il tecnico viola che questa volta avrà il suo peso nelle scelte che verranno prese per ri-arrangiare una squadra fatta un po’ alla rinfusa: buoni affari, pacchi globali, giocatori che saranno valutati più in là. Giusto ricordare le cose buone fatte, come Veretout, Thereau e Pezzella.