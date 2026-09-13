Primo gol di Gosens con lo Schalke 04: Il tedesco sblocca il match contro l'Union Berlino
L'ex viola è andato a segno nel 3-1 finale
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2026 13:04
È giunta anche la prima rete stagionale per l'ex calciatore della Fiorentina, Robin Gosens.
L'esterno mancino ha sbloccato il punteggio nel match di Bundesliga tra Union Berlino e Schalke 04, terminato 3-1 a favore degli ospiti, compagine in cui milita proprio Gosens.
Conclusione al volo
Una splendida coordinazione di sinistro al volo che ha baciato il legno prima di insaccarsi in rete per il classe '94, il quale ha poi scelto di non festeggiare per rispetto verso il suo passato.