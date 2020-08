Oggi è stato il primo giorno in maglia viola per Sofyan Amrabat che ha raggiunto il centro sportivo “Davide Astori”. Il centrocampista acquistato nel gennaio scorso dall’Hellas Verona, ha effettuato come tutti i suoi compagni il primo tampone prescritto da protocollo. Sui canali ufficiali viola poco fa è apparsa una foto di un sorridente ex Hellas e di Joe Barone, dg viola.

DA VERONA, VLAHOVIC, L’HELLAS HA ACCELERATO PER AVERLO. PUÒ LASCIARE LA FIORENTINA IN PRESTITO SECCO. LA SITUAZIONE