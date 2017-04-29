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Primavera, vittoria in extremis a Napoli e secondo posto (0-1)

La Fiorentina Primavera si impone per 0-1 sul campo del Napoli, con un gol in extremis di Gori, abile a girare in rete un corner di Castrovilli. I viola si confermano così al secondo posto, a quota 52...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2017 17:39
Primavera, vittoria in extremis a Napoli e secondo posto (0-1) -
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La Fiorentina Primavera si impone per 0-1 sul campo del Napoli, con un gol in extremis di Gori, abile a girare in rete un corner di Castrovilli. I viola si confermano così al secondo posto, a quota 52 punti, alle spalle della Lazio (56 punti).

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