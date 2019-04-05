Primavera, probabili formazioni di Coppa Italia: Fiorentina-Torino. In attacco c'è Vlahovic
Queste dovrebbero essere le probabili formazioni della partita d'andata di Coppa Italia di primavera Fiorentina-Torino:Fiorentina(4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Ponsi; Medja Beloko...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 12:56
Queste dovrebbero essere le probabili formazioni della partita d'andata di Coppa Italia di primavera Fiorentina-Torino:
Fiorentina(4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Ponsi; Medja Beloko, Lakti, Gorgos; Montiel, Vlahovic, Maganjic.
Allenatore: Bigica.
Torino(4-3-1-2): Gemello; Gilli, Singo, Marcos Lopez, Michelotti; Murati, Onisa, De Angelis; Kone; Belkheir, Rauti.
Allenatore: Coppitelli.
Fonte: Toronews