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Primavera, probabili formazioni di Coppa Italia: Fiorentina-Torino. In attacco c'è Vlahovic

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni della partita d'andata di Coppa Italia di primavera Fiorentina-Torino:Fiorentina(4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Ponsi; Medja Beloko...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 12:56
Primavera, probabili formazioni di Coppa Italia: Fiorentina-Torino. In attacco c'è Vlahovic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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Queste dovrebbero essere le probabili formazioni della partita d'andata di Coppa Italia di primavera Fiorentina-Torino:

Fiorentina(4-3-3): Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Ponsi; Medja Beloko, Lakti, Gorgos; Montiel, Vlahovic, Maganjic.

Allenatore: Bigica.

Torino(4-3-1-2): Gemello; Gilli, Singo, Marcos Lopez, Michelotti; Murati, Onisa, De Angelis; Kone; Belkheir, Rauti.

Allenatore: Coppitelli.

Fonte: Toronews

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