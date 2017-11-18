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Primavera, poker viola al Napoli (4-1): Bigica torna a respirare dopo tre sconfitte di fila

La Fiorentina Primavera di Bigica torna a respirare: 4-1 al Napoli, nel pomeriggio. Prima frazione che si conclude sull'1-0 grazie al gol di Valencic, poi i viola si scatenano, con le reti di Sottil e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2017 16:18
Primavera, poker viola al Napoli (4-1): Bigica torna a respirare dopo tre sconfitte di fila -
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La Fiorentina Primavera di Bigica torna a respirare: 4-1 al Napoli, nel pomeriggio. Prima frazione che si conclude sull'1-0 grazie al gol di Valencic, poi i viola si scatenano, con le reti di Sottil e Gori. I partenopei accorciano con il rigore di Gaetano, ma la Fiorentina chiude definitivamente la gara con la doppietta personale di Gori.

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