Primavera, Fiorentina-Atalanta sullo 0-0 all'intervallo. Diakhaté sfiora il gol...

Si conclude sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Atalanta Primavera. Dopo una lunga fase di studio, le due formazioni hanno mancato di incisività negli ultimi 16 metri. L'o...

Si conclude sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Atalanta Primavera. Dopo una lunga fase di studio, le due formazioni hanno mancato di incisività negli ultimi 16 metri. L'occasione migliore è capitata sui piedi del viola Diakhaté, che ha costretto l'estremo difensore della Dea ad un super intervento.