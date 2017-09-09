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Primavera, Fiorentina-Atalanta sullo 0-0 all'intervallo. Diakhaté sfiora il gol...

Si conclude sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Atalanta Primavera. Dopo una lunga fase di studio, le due formazioni hanno mancato di incisività negli ultimi 16 metri. L'o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 16:18
Primavera, Fiorentina-Atalanta sullo 0-0 all'intervallo. Diakhaté sfiora il gol... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si conclude sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Atalanta Primavera. Dopo una lunga fase di studio, le due formazioni hanno mancato di incisività negli ultimi 16 metri. L'occasione migliore è capitata sui piedi del viola Diakhaté, che ha costretto l'estremo difensore della Dea ad un super intervento.

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