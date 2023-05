Primato in casa Fiorentina: Luca Ranieri è il giocatore ad aver recuperato più palle tra le semifinaliste

Giovedì si sono giocate le due semifinali di Conference League, Fiorentina-Basilea e West Ham-Az Alkmar. Nel resoconto delle due gare possiamo osservare un dato interessante riportato dal profilo Instagram della Conference, si tratta del numero di palle recuperate da Luca Ranieri, ben 10, il migliore tra tutti i giocatori che hanno giocato le semifinali. L’ex Salernitana ha superato Aguerd del West Ham, a quota 9, e Diouf del Basilea a quota 8.

Le colpe della sconfitta contro il Basilea non si possono certo attribuire alla presenza inaspettata di Luca Ranieri tra i titolari, il classe ’99 non ha fornito una prestazione eccelsa ma non si può certo dire che abbia sfigurato. Il dato delle palle recuperate è sicuramente da prendere in considerazione per valutare a 360° la prova, chissà che la panchina contro l’Udinese non sia servita a risparmiarlo per riproporlo anche al ritorno contro il Basilea.

ALTRA BUONA PRESTAZIONE PER JOSIP BREKALO, MA NON BASTA PER GIOCARE TITOLARE CONTRO IL BASILEA