Gli espertologi di Radio Radio hanno fatto cilecca già al primo quarto di finale… Infatti gli opinionisti della famosa emittente radiofonica romana, tra cui i vari Franco Melli, l’ex viola Roberto Pruzzo, Furio Focolari e Roberto Renga, questa mattina avevano dato per certo il passaggio della Lazio contro il Napoli… Per dover di cronaca i partenopei sono i primi semifinalisti dopo aver battuto la Lazio per 1-0.

Ricordiamo che gli espertologi avevano pronosticato semifinali certe: Lazio-Inter e Juve-Milan. Ad eccezione di Furio Focolari che al posto del Milan vede favorito il Torino. Ai posteri l’ardua sentenza…