Prezzi scontati e tagliandi gratis per i più giovani: l’obiettivo contro l’Atalanta è quello di riempire il Franchi

L’obiettivo per domenica è riempire il Franchi. per riuscirci la società viola ha messo in vendita tagliandi a buon prezzo, favorendo in modo importante anche la partecipazione dei giovani (under 14) e dei giovanissimi (under 6) suoi tifosi che potranno accedere persino gratuitamente in Curva Ferrovia. Un modo per avvicinare il più possibile le nuove generazioni allo stadio. Anche le opzioni per i più grandi sono vantaggiose. Lo scrive La Nazione.

