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Prestito con diritto di riscatto. Jovetic è sempre più vicino alla Fiorentina. Da Milano...

Il procuratore Ramadani sta lavorando per questa soluzione, Jovetic vuole tornare a Firenze...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2016 12:44
Prestito con diritto di riscatto. Jovetic è sempre più vicino alla Fiorentina. Da Milano... -
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Ultimi mesi con l'Inter per Stevan Jovetic, poi il ritorno a casa. Alla Fiorentina. Confermato il sondaggio del West Ham, ma i viola stringono e Fali Ramadani è al lavoro per riportare Jovetic dove è diventato grande. Jovetic ha fatto la sua scelta: vuole la Fiorentina. E la dirigenza viola stringe, per regalare a Sousa un rinforzo di spessore. L'idea è un prestito con diritto di riscatto che potrebbe anche diventare obbligatorio in base ad alcune clausole particolari. Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della trattativa. Jovetic, sempre più Fiorentina...

 

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