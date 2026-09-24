Presidente Besiktas rivela: "Italiano era vicino al Napoli, noi siamo stati più veloci a chiudere"

Il presidente del club turco ha parlato del tecnico ex viola

Serdal Adalı, numero uno del Beşiktaş, è intervenuto ai microfoni dell'emittente A Spor per fare chiarezza sul retroscena che ha portato Vincenzo Italiano sulla panchina del club turco.

Il primo contatto e la pista azzurra «Nel momento in cui abbiamo contattato per la prima volta l'entourage di Italiano – ha rivelato Serdal Adalı – il tecnico non aveva ancora risolto il proprio vincolo con il Bologna. Ci fu spiegato che stavano definendo la separazione dal club emiliano, ma che contemporaneamente si trovavano in fase avanzata con il Napoli. Di conseguenza, abbiamo preferito virare su altri profili».

Il blitz decisivo a Roma A distanza di pochi giorni, il quadro si è tuttavia ribaltato: «Siamo stati informati del fatto che i negoziati tra Italiano e la società partenopea avevano subito una battuta d'arresto. A quel punto sono volato personalmente a Roma, dove abbiamo interloquito per un paio di giorni fino a trovare l'intesa definitiva. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale al presidente per la disponibilità dimostrata nel facilitare la conclusione dell'operazione».