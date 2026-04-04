Presenti tre diffidati di lusso contro il Verona: Kean, Fagioli e Pongracic. Con un cartellino saltano la Lazio
L’arbitro nella partita tra Verona e Fiorentina sarà Guida ed occhio al cartellino.La Fiorentina si presenta allo scontro salvezza contro il Verona con tre diffidati di lusso: Kean, Fagioli e Pongraci...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 13:20
L’arbitro nella partita tra Verona e Fiorentina sarà Guida ed occhio al cartellino.
La Fiorentina si presenta allo scontro salvezza contro il Verona con tre diffidati di lusso: Kean, Fagioli e Pongracic con un cartellino potrebbero saltare la sfida di lunedì prossimo contro la Lazio.