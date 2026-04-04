Presenti tre diffidati di lusso contro il Verona: Kean, Fagioli e Pongracic. Con un cartellino saltano la Lazio

L’arbitro nella partita tra Verona e Fiorentina sarà Guida ed occhio al cartellino.La Fiorentina si presenta allo scontro salvezza contro il Verona con tre diffidati di lusso: Kean, Fagioli e Pongraci...

A cura di Redazione Labaroviola 04 aprile 2026 13:20

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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