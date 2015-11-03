Notizie Diffidati Fiorentina

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Presenti tre diffidati di lusso contro il Verona: Kean, Fagioli e Pongracic. Con un cartellino saltano la Lazio

04 aprile 2026 13:20

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