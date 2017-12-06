Pres. Mercafir: "Dopo il via libera per l'aeroporto effetto domino possibile, stiamo parlando con la Fiorentina"

Il presidente della Mercafir Giacomo Lucibello ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Il via libera ambientale per la pista dell'aeroporto a Firenze è una bella notizia anche per la Mercafir,...

Il presidente della Mercafir Giacomo Lucibello ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Il via libera ambientale per la pista dell'aeroporto a Firenze è una bella notizia anche per la Mercafir, adesso dobbiamo passare dalla variante urbanistica di Castello ma non si parte da zero, la speranza è che i tempi siano abbastanza rapidi. Mi fa piacere che le procedure stiano rispettando le tempistiche che ci eravamo dati da alcuni mesi.

Noi parliamo con il comune di Firenze, ma siamo in contatto anche con la Fiorentina e ci siamo sentiti con Gino Salica anche negli ultimi giorni. Credo che tutti i protagonisti della vicenda siano pronti a procedere. Non è banale costruire uno stadio ma neppure spostare un mercato con caratteristiche tecniche e tecnologiche come Mercafir, però c’è la volontà delle parti. Se davvero a gennaio arriverà il via libera, l’effetto domino può essere veloce"