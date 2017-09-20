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Pres. Mercafir: ''Lo stadio nuovo? Mi interessa di più il mercato, ci sono migliaia di posti di lavoro...''

Intervenuto a margine di un evento a Palazzo Vecchio, il presidente di Mercafir Giacomo Lucibello ha parlato della situazione stadio: "Il mio ruolo mi impone di interessarmi di più alla Mercafir che a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 15:20
Pres. Mercafir: ''Lo stadio nuovo? Mi interessa di più il mercato, ci sono migliaia di posti di lavoro...'' -
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Intervenuto a margine di un evento a Palazzo Vecchio, il presidente di Mercafir Giacomo Lucibello ha parlato della situazione stadio: "Il mio ruolo mi impone di interessarmi di più alla Mercafir che allo stadio. La situazione? Se non si sposta la nuova Mercafir non si sposta nemmeno la vecchia e lo stadio non si fa. Il mercato è custode di migliaia di posti di lavoro e negli ultimi 10 anni non ci sono stati licenziamenti. Io tifo viola e parlo con la società: se possiamo crescere tutti quanti, ne siamo contenti"

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