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Pres. Ordine Ingegneri Firenze: "Franchi? Pensavo si potesse demolire qualcosa. Ora servono soluzioni"

Così in sostanza non si può modificare nulla

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2021 18:56
Pres. Ordine Ingegneri Firenze: "Franchi? Pensavo si potesse demolire qualcosa. Ora servono soluzioni" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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"Con il Comune di Firenze - ha detto Giancarlo Fianchisti, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Firenze a Radio Bruno - e con Pessina avevamo già fissato un incontro. Vogliamo fare il punto della situazione per capire lo stato di degrado dello stadio Artemio Franchi, così da proporre soluzioni. Se mi aspettavo dal MiBACT questa risposta? In realtà credevo che ci fosse la possibilità di demolire qualcosa. In sostanza così non si può toccare praticamente nulla. Ora bisogna vedere quali sono i costi per recuperare il Franchi".

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